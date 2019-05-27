Как США миллион немцев голодом уморили. Колонка Владимира Тулина

Самая крупная болгарская газета «Труд» опубликовала статью под названием «Последната мръсна тайна на Втората световна война излиза наяве» («Последняя грязная тайна Второй мировой войны раскрыта»). В подзаголовке написано: «В лагерях смерти Дуайта Эйзенхауэра в Германии умерли 1,5 миллиона военнопленных». Статья привлекла внимание миллионов европейских читателей и вызвала бурное обсуждение в Интернете. Однако это далеко не первая публикация на данную тему.

Когда в мае 1945 года армия нацистской Германии капитулировала, то войскам антигитлеровской коалиции досталось 7,6 млн военнопленных. Из них 2,5 млн сдались американской армии. Ее подразделениями в Европе тогда командовал генерал армии Дуайт Эйзенхауэр — будущий командующий войсками НАТО и президент США. В сентябре 1944 года он писал жене Мейми: «Господи, я ненавижу немцев».

О том, что его слова не расходились с делами, говорит тот факт, что он запретил применять какое-либо наказание к своим подчиненным, расстрелявшим 1 января 1945 года 60 военнопленных вермахта возле бельгийской деревни Шенонь. Он обсуждал с британским послом в США возможность принятия двумя странами совместного решения о том, что 3500 генералов и офицеров высшего командования Вооруженных сил Германии должны быть расстреляны без суда и следствия.

США подписали в 1906 году Женевскую конвенцию. В соответствии с ней военнопленные должны иметь такой же рацион питания и условия проживания как солдаты армии, взявшей их в плен. Кроме того, они имели право получать и отправлять посылки и письма, их могли посещать представители международного Красного Креста и иностранные дипломаты, представляющие интересы их страны в воюющей с ней державе.

Еще 10 марта 1945 года генерал Эйзенхауэр написал письмо в Совместное командование США и Британии (CCS) с предложением изменить статус немцев, попавших в плен, и считать их не военопленными, а Disarmed Enemy Forces — DEF — разоруженными силами неприятеля, на которых Женевская конвенция не распространяется.

Аргументируя свое предложение, он писал: «Дополнительная нагрузка на снабжение войск, вызванная признанием германских вооруженных сил военнопленными, требует их обеспечения на уровне базового войскового рациона, что лежит далеко за пределами возможностей союзников, даже при использовании всех ресурсов Германии».

Генерал врал, так как к тому времени многочисленные продовольственные склады армии были переполнены. Швейцарский Красный Крест готов был предоставить 100 тысяч тонн продовольствия, но американцы не пустили в Германию его поезда.

26 апреля 1945 года предложение Эйзенхауэра было рассмотрено CCS. Британия отказалась применять к пленным немцам статус DEF, а вот американскому руководству идея генерала понравилась. 4 мая 1945 года первые сдавшиеся немцы получили статус DEF. Вскоре после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии Государственный департамент США уведомил Швейцарию, что отныне она не может представлять интересы Германии, в частности, наблюдать за условиями содержания немецких пленных, так как такого государства больше не существует. Немецкие государства появились снова только в 1949 году.

Подобно тому, как американцы во время своей интервенции в Россию в 1918–1919 годах не строили лагеря для русских пленников, просто огораживая участок земли колючей проволокой, так и в Германии в 1945 году тех немцев, кто получил статус DEF, просто согнали на открытые пространства. Внутри пространство делилось на огромные клетки, рассчитанные на 5 тысяч человек, но туда часто загоняли до 15 тысяч человек.

Всего были открыты 23 лагеря, хотя правильнее было бы их называть загонами. В них было немало несовершеннолетних, так как в конце войны нацисты стали мобилизовывать и 15-летних, были совсем дети из отрядов гитлерюгенда, старики из фольксштурма и немало женщин из вспомогательных служб армии, авиации и флота. Все они располагались недалеко от реки Рейн. О том, что там происходило, очень ярко рассказывают выжившие там немцы.

Бывший рядовой вермахта Михаэль Прибке вспоминал: «Нас только охраняли. Все узники спали под дождем, на ветру, лежа в грязи, как свиньи. Правда, свиней хоть кормят! Иногда привозили еду — давали по картофелине в день. Позже я встретил своего дядю, и он рассказал: а знаешь, в Берлине русские кормили немцев кашей из своих полевых кухонь! Немцы обращались с русскими нечеловечески, чудовищно. И я мог понять их солдат, если бы они не миндальничали с нами. Но что мы сделали американцам, если те попросту морили нас голодом, словно крыс?»

Бывший капрал ПВО Гельмут Либих вспоминает, что в начале попал в лагерь Гота в центральной Германии.

«Территория была обнесена колючей проволокой, — рассказывает он. — В лагере не было ни туалетов, ни источника питьевой воды, ни каких-либо элементарных условий для обогрева. При этом заключенным запрещалось разжигать костры, поэтому по ночам приходилось спать, плотно прижимаясь друг к другу. Это был единственный способ хоть как-то согреться. Еды получали очень мало, с каждым днем все меньше. Кроме того, американские солдаты и надзиратели заставляли заключенных «зарабатывать» и то малое, что перепадало. Чтобы получить еду, мы должны были пробегать сквозь строй, терпя побои и унижения со стороны американцев. Через десять дней перевезли в лагерь Хайдесхайм на берегу Рейна. Здесь вообще первые дни не давали есть, а потом начали выдавать паек по граммам.

Но хуже всего дело обстояло с водой. Бывало так, что люди не получали воды по 2-3 дня. В лагере из-за жуткой антисанитарии быстро начались кишечные заболевания, в первую очередь тиф и дизентерия. На фоне сильнейшего недоедания и обезвоживания, обморожений и полного отсутствия медицины иммунитет снизился на порядки. Инфекции ежедневно выкашивали десятки людей. Трупы с территории лагеря выносили мы сами. Люди так ослабели, что не могли дойти до выгребных ям и ходили просто под себя. Подхватил и тиф, и дизентерию. Нас, умирающих, повезли на открытой железнодорожной платформе через Голландию. Когда поезд проезжал под мостом, стоявшие на нем голландцы плевали в них и бросали камни. Поезд привез в очередной большой лагерь в Рейнберге, который был ничем не лучше всех предыдущих. Осознал, что из этого лагеря уже не выйду — вынесут. Жизнь спасло то, что вскоре британцы взяли этот лагерь под свою охрану. К тому моменту при росте 178 см я весил 43 кг. Американцы перед самым приходом англичан бульдозером сровняли с землей гряду земляных нор, служивших военнопленным хоть каким-то укрытием. При этом многие были так слабы, что не успели или не смогли выбраться из нор, перед тем как их похоронили заживо».

Карл фон Литтихау был демобилизован из вермахта после ранения. Когда в его дом пришли американцы, чтобы забрать все ценные вещи, то он возмутился этим. Тогда они надели на него его старую форму и отправили в лагерь для военнопленных в Ремагене. То, что он там увидел, запомнилось ему на всю оставшуюся жизнь.

«Нас содержали чрезвычайно скученно — в огороженных проволокой клетках, под открытым небом, практически без пищи, — рассказывает он. — Более половины дней мы не получали вообще никакой пищи. А в остальные дни — скудный рацион. Я подглядел, что американцы давали нам одну десятую от того рациона, который получали сами. Я пожаловался начальнику американского лагеря, что они нарушают Женевскую конвенцию, на что он ответил: «Забудьте про конвенцию. Здесь у вас нет никаких прав». Туалетами были просто бревна, брошенные поверх канав, выкопанных у изгородей из колючей проволоки. Но из-за слабости люди не могли до них добраться и ходили на землю. Скоро многие из нас так ослабли, что не могли даже снять штанов. Так вся наша одежда стала загаженной, также и пространство, на котором мы ходили, сидели и лежали. В таких условиях люди скоро стали умирать. Через несколько дней многие люди, попавшие в лагерь здоровыми, были мертвы. Я видел множество людей, тащивших трупы к воротам лагеря, где тела складывали друг на друга в кузова грузовиков, которые увозили их из лагеря».

Вольфганг Ифф попал в лагерь в Рейнберге, где содержались около 10 тысяч военнопленных.

«Я работал в похоронной команде и вытаскивал трупы из своего сектора к воротам лагеря, где их свозили на тачках в несколько больших стальных гаражей, — делится он страшными воспоминаниями. — Мы ежедневно вытаскивали от 30 до 50 трупов, раздевали трупы, откусывали половинку алюминиевой идентификационной бирки, складывали тела слоями по 15-20 в один ряд. Посыпали каждый ряд десятью слоями негашеной извести, образуя штабели в метр высотой, а затем складывали обломки бирок в сумки для американцев, и так раз за разом. Часть покойников умерли от гангрены после обморожения (весна выдалась необычайно холодной). Некоторые были слишком слабы, чтобы держаться за бревна, брошенные через рвы, служившие туалетами, падали и тонули».

Иоганн Баумбергер находился в лагере Ремаген, где содержались 400 тысяч пленников.

«Условия были ужаснейшие, — сообщает он. — Нам не давали еды по 2-3 дня, и мы пили воду из Рейна. Мы выстраивались утром в линию, чтобы добыть 1/2 литра воды («коричневого супа») к вечеру. Тот, кто не кипятил воду, заболевал диареей и умирал, в большинстве случаев во рве-туалете. Здесь были прекрасные фруктовые сады, но через несколько недель от них ничего не осталось. Мы отрывали ветви, разводили огонь, кипятили воду и варили по одной картофелине на двоих. 40 человек получали 1 кг хлеба. У меня не было стула по месяцу. Мы так ослабли, что не могли вставать и ходить — это воспоминание навсегда врезалось в мою память. Лихорадка ворвалась в лагерь в мае 1945. Нас перевели в другой лагерь в Кобленц. Когда мы прибыли, клевер был 15 см высоты. Мы ели его. Солома достигала полуметра, и мы были рады, что можем лежать не на голой земле».

Есть и официальные документы, подтверждающие слова выживших немцев. Летом 1945 года американцы решили передать Франции 600 тысяч военнопленных для восстановления ее разрушенного хозяйства. 27 июля 1945 года французский капитан Жульен прибыл за ними в американский лагерь Дитерсхайм.

Об увиденном он пишет в своем докладе: «Вокруг была грязная земля, населенная живыми скелетами, некоторые из них умирали на моих глазах. Другие прятались под кусками картона, хотя июль не был слишком жарким. Женщины, лежащие в норах, вырытых в земле, отекшие от голода, с животами, пародирующими беременность. Старики с длинными серыми волосами были неестественно сгорблены. Дети с голодными черными кругами вокруг глаз смотрели безжизненным взором. Два немецких врача в «госпитале» пытались помочь умирающим на земле под открытым небом, между следами от тента, который американцы забрали с собой. Все это напоминает фотографии Дахау и Бухенвальда».

Он посетил пять лагерей. Согласно его данным, из 103 507 человек там 32 640 были признаны инвалидами, не способными работать уже никогда. Они были немедленно освобождены. В лагере Сен-Марти 615 из 700 военнопленных стали инвалидами.

Есть свидетельства и со стороны американцев. Условия содержания в лагерях потрясли даже их охранника Мартина Бреха из Махопака, штат Нью-Йорк, позже ставшего профессором философии.

«Меня направили охранять лагерь военнопленных около Андернаха на Рейне, — рассказывает он. — У меня было четыре курса немецкого, и я мог разговаривать с заключенными, хотя это было запрещено. Со временем я стал переводчиком, и мне было поручено выявлять членов СС, но я не выявил ни одного. В Андернахе около 50 тысяч заключенных содержались в открытом поле, огороженном колючей проволокой. Женщины содержались в отдельном загоне. У заключенных не было ни убежищ, ни одеял, у многих не было и пальто. Они спали в грязи, под дождем и на холоде, среди неимоверно длинных рвов для экскрементов. Весна была холодной и ветреной, и их страдания от непогоды были ужасными. Еще более ужасно было наблюдать, как заключенные варили в жестяных банках подобие жидкого супа из травы и сорняков. Очень скоро заключенные были истощены. Дизентерия свирепствовала, и вскоре они спали в собственных экскрементах, слишком слабые и скученные, чтобы добраться до траншей-туалетов. Многие умоляли дать им еды, слабели и умирали на наших глазах. У нас было полно еды и другого продовольствия, но мы ничем не помогали им, даже не оказывали медицинскую помощь. Разгневанный, я выразил протест своим офицерам, но был воспринят с враждебностью или мягким безразличием. Под нажимом они отвечали, что выполняют строжайшие указания «с самого верха». Обратившись на кухню, я услышал, что поварам строго запрещено делиться провизией с заключенными, но ее как никогда много и они не знают, что с ней делать. Мне пообещали выделять понемногу.

Когда я перебрасывал еду заключенным через колючую проволоку, то был схвачен другими охранниками. Я повторил «правонарушение», и один капитан злобно пригрозил, что пристрелит меня. Я думал, что это блеф, пока не увидел его на холме возле лагеря, расстреливающим из пистолета 45-го калибра группу немецких гражданских женщин. На мой вопрос он ответил: «Стрельба по мишеням» — и продолжал палить до последнего патрона в магазине. Я видел, как женщины бежали в укрытие, но из-за дальности не смог определить, ранил ли кого-либо офицер. Тогда я понял, что имею дело с хладнокровными убийцами, полными ненависти. Они считали немцев недочеловеками, достойными уничтожения: другой виток спирали расизма. Вся пресса конца войны была полна фотографий немецких концлагерей с истощенными узниками. Это увеличивало нашу самоуверенную жестокость и облегчало нам возможность вести себя таким же образом, как те, с кем мы были посланы бороться».

Несмотря на то, что американцы уже в 1945 году начали уничтожать документы, свидетельствующие об их геноциде немецкого народа, кое-что чудом сохранилось. Условия в американских лагерях вдоль Рейна были проверены двумя полковниками Медицинского корпуса Армии США Джеймсом Мэйсоном и Чарльзом Бисли. Их отчеты в Национальном архиве США были уничтожены, но частично сохранились благодаря цитированию во вторичных источниках.

«Сбившиеся за колючей проволокой в кучу для тепла, военнопленные представляли ужасающее зрелище: около 100 тысяч медлительных, апатичных, грязных, изможденных людей с пустыми взглядами, одетых в грязную серую полевую униформу, стояли по лодыжки в грязи. Бывший командир германской дивизии доложил, что люди не ели минимум двое суток, а снабжение водой было главной проблемой — хотя в 200 ярдах протекал полноводный Рейн», — говорится в одном из них.

«От 9,7 до 15 % заключенных умерли по причинам, ассоциируемым именно с недостаточным питанием — таким, как истощение и обезвоживание. Преобладали другие болезни, прямо относящиеся к невыносимым условиям содержания. Тремя главными убийцами были диарея/дизентерия, тиф и пневмония. Содержание, скученность в загонах, недостаток пищи и отсутствие санитарных условий — все внесло вклад в очень высокий уровень смертности», — свидетельствует другая цитата.

По случайности сохранился официальный отчет американской армии от 8 сентября 1945 года Weekly PW & DEF Report. Из него следует, что всего за неделю умер 13 051 немецкий военнопленный. Немецкие историки подсчитали, что уже к концу мая 1945 года в американских лагерях погибло больше пленных немцев, чем японцев при ядерной бомбардировке Хиросимы.

Несмотря на строжайший запрет американского командования на фото- и видеосъемку в том, что сейчас называют «лагерями смерти Эйзенхауэра», кое-какие видеоматериалы сохранились.

Десятилетиями власти США скрывали свое военное преступление. При этом использовался их любимый принцип: «Во всем виноваты русские!» На запросы родственников о том, что стало с их близкими в американском плену, следовал стандартный ответ: командование армии США передало их в СССР. Этим удавалось не только скрывать факт массового убийства, но и подогревать антисоветские настроения в ФРГ. Благодаря сокрытию истины до сих пор официально считается, что в американском плену умерло всего 0,15% немецких военнопленных, а в советском — 35%.

Высокий процент умерших немцев в нашем плену во многом объясняется тем, что в феврале 1943 года после Сталинградской битвы к нам попало огромное количество пленных в последней стадии истощения. Для их спасения было сделано все возможное. Так, к примеру, чтобы быстро создать пересыльный лагерь №108 для них, обнесли ограждением рабочиe поселки Сталгрэс, Бекетовка, Сакко и Ванцетти и выселили оттуда всех советских граждан.

Правду о зверствах армии США на берегах Рейна раскрыл в 1989 году канадский историк и писатель Джеймс Бак в своей книге «Другие потери».

В ней он на основе изучения документов и фактов приходит к следующему выводу: «Несомненно, насчитывается более 800 тысяч, вероятно — более 900 тысяч, и вполне вероятно — более 1 миллиона человек тех, кто умер в американском плену. Их смерть была сознательно вызвана американскими офицерами, которые имели все возможности и ресурсы для того, чтобы их спасти».

Власти США предприняли немало усилий, чтобы помешать выходу и распространению книги. Когда это не удалось, были наняты продажные историки, которые пытались опровергнуть факты, изложенные в книге. Однако правда вышла на свет, и теперь ежегодно на берегах Рейна проходят траурные митинги в память о миллионе погибших немцев.

На этих митингах звучат требования не только о компенсации со стороны США за геноцид немецкого народа, но и о выводе войск НАТО из Германии. С каждым годом подобные акции становятся все более многочисленными.