Санкт-Петербург, 27 мая. Исполнившая роли в фильмах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева рассказала, что на протяжении двух лет борется с раком.

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева призналась, что больна раком. По ее словам, на протяжении жизни каждого человека учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Актриса уточнила, что столкнулась с онкологией и опустила руки. Она не появлялась на экране с момента выхода картины «Экипаж» в 2016 году. Яковлева призналась, что из-за диагноза испытала сильный страх и депрессию.

Артистка добавила, что об этом состоянии даже поговорить было не с кем: доктора заняты спасением пациентов. При этом она нашла медика, который, поняв, что ситуация сильно запущена, внушила ей надежду на выздоровление.

«Она сказала: «Нет, дорогая, будем бороться!». Вот уже два года боремся», — рассказала актриса в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Как пишет «Газета.ru», Яковлева подчеркнула, что если бы была жива Ванга, то поехала бы к ней и спросила, сколько осталось жить. Она заявила, что в свои 62 года горит желанием жить. Актрисе сейчас помогает фонд Евгения Миронова и «ее железнодорожники».

В феврале 2019 года СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья актрисы Александры Яковлевой. Однако сама актриса в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поспешила рассеять слухи об экстренной госпитализации. Узнав о своей госпитализации от корреспондента, Александра Яковлева очень смеялась. Она опровергла все слухи об ухудшении здоровья, сообщив, что «жива — здорова, готовится к премьере».

Яковлева поблагодарила журналиста за беспокойство и предположила, «что, наверное, какие-то враги эту чушь распространяют».

Напомним, Александра Иванес родилась 2 июля 1957 года в городе Калининграде. Свой творческий псевдоним — «Александра Яковлева» (вместо родной фамилии Иванес) — взяла по фамилии своего деда, Павла Яковлева.

После завершения кинокарьеры занимала должность заместителя генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги». Председатель калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко».