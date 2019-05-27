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Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева призналась, что больна раком

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Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева призналась, что больна раком

Санкт-Петербург, 27 мая. Исполнившая роли в фильмах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева рассказала, что на протяжении двух лет борется с раком.

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева призналась, что больна раком. По ее словам, на протяжении жизни каждого человека учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Актриса уточнила, что столкнулась с онкологией и опустила руки. Она не появлялась на экране с момента выхода картины «Экипаж» в 2016 году. Яковлева призналась, что из-за диагноза испытала сильный страх и депрессию.

Артистка добавила, что об этом состоянии даже поговорить было не с кем: доктора заняты спасением пациентов. При этом она нашла медика, который, поняв, что ситуация сильно запущена, внушила ей надежду на выздоровление.

«Она сказала: «Нет, дорогая, будем бороться!». Вот уже два года боремся», — рассказала актриса в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Как пишет «Газета.ru», Яковлева подчеркнула, что если бы была жива Ванга, то поехала бы к ней и спросила, сколько осталось жить. Она заявила, что в свои 62 года горит желанием жить. Актрисе сейчас помогает фонд Евгения Миронова и «ее железнодорожники». 

В феврале 2019 года СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья актрисы Александры Яковлевой. Однако сама актриса в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поспешила рассеять слухи об экстренной госпитализации. Узнав о своей госпитализации от корреспондента, Александра Яковлева очень смеялась. Она опровергла все слухи об ухудшении здоровья, сообщив, что «жива — здорова, готовится к премьере».

Яковлева поблагодарила журналиста за беспокойство и предположила, «что, наверное, какие-то враги эту чушь распространяют».

Напомним, Александра Иванес родилась 2 июля 1957 года в городе Калининграде.  Свой творческий псевдоним — «Александра Яковлева» (вместо родной фамилии Иванес) — взяла по фамилии своего деда, Павла Яковлева. 

После завершения кинокарьеры занимала должность заместителя генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги». Председатель калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко».

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева призналась, что больна раком

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Автор: Алия Садыкова
Источник: программа «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1»
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