Дамаск, 27 мая. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в пригороде Хамы. Жители населенного пункта Маарин, где проходила акция, тепло приветствовали российских военнослужащих, прибывших с колонной гуманитарных грузов.

В общей сложности местные жители смогли получить 500 продовольственных наборов общим весом более 2,1 тонны. Продовольственные наборы включают в себя наиболее востребованные у населения продукты: рис, муку, сахар, мясные и рыбные консервы.

Глава администрации Маарина поблагодарил от лица всех жителей Россию за оказанную помощь.

«Мы очень благодарны России за поддержку и оказанную помощь. Эта помощь безгранична. Сегодня, благодаря России мы начали восстанавливать школу и свои дома. Российские военнослужащие завезли нам несколько тонн стройматериалов для их восстановления. Наши жители очень гордятся дружбой с Россией», — заявил глава администрации Мухаммед Абдулла Альхазури.

Отметим, в общей сложности с начала процесса урегулирования российский ЦПВС провел более 2,1 тысячи гуманитарных акций, распределив более 3500 тонн гуманитарных грузов.

Напомним, север провинции Хама очень часто оказывается под обстрелом боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» — коалиции группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1». Как и во многих населенных пунктах в регионе в Маарине очень много домов, разрушенных боевиками, поселок нуждается в ремонтных работах и восстановлении инфраструктуры. Гуманитарная ситуация в населенном пункте остается нестабильной.

1 Организация запрещена на территории РФ.