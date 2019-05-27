Коломойский рассказал, почему разругался с Порошенко

Киев, 27 мая. Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что разругался с экс-президентом Украины Петром Порошенко из-за своего телевизионного канала «1+1». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом — это был «1+1». С первого же дня», — объяснил причину конфликта бизнесмен.

Как отметил Коломойский, в администрации президента его ежедневно упрекали за контент канала. По его словам, на канале якобы «показывали не то, что было нужно».

«Я говорил: «Я не занимаюсь «1+1». «Нет, прекрати, ты все это контролируешь», — указал предприниматель, отметив, что эти разговоры вел лично Порошенко.

Напомним, 16 мая бизнесмен Коломойский вернулся на Украину после двухлетнего проживания в Швейцарии и Израиле. Украинский олигарх покинул страну летом 2017 года. Изначально он проживал на территории Швейцарии, после чего переехал в Израиль, откуда руководил своими бизнес-проектами.

По словам Коломойского, он готов был вернуться на Украину сразу после инаугурации Владимира Зеленского, который стал победителем прошедших в апреле президентских выборов, но возвращение состоялось немного раньше озвученных сроков.