Москва, 27 мая. Рынок Евросоюза не восполнит потери, которые понесла Украина, разорвав экономические связи с Россией, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского сделать соответствующие выводы. Пушков напомнил, что ранее экс-глава Украины Петр Порошенко признал, что страна потеряла порядка 15 миллиардов долларов, отказавшись от экономического сотрудничества с Москвой.

В свою очередь бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко, по словам сенатора, сообщал об упущенной выгоде более 30 миллиардов долларов в год.

«Рынок ЕС эти потери не восполнит. Если Зеленский умеет считать, пусть делает выводы», — заключил Пушков.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев заявил о намерении разорвать с Москвой не только политические и экономические, но и культурные связи. При этом сокращение торговли между государствами негативно отразилось на украинской экономике.

В Раде неоднократно призывали восстановить экономические связи с РФ для улучшения экономической ситуации в стране. В частности, в марте в украинском парламенте выступили за экспорт товаров в Россию.

В настоящее время ситуация в экономике Украины остается нестабильной. Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт, как это несколько лет назад сделала Греция.