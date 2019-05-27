Глава Ширинского района Хакасии объяснил нападение на журналиста
Красноярск, 27 мая. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев объяснил нападение на журналиста телеканала «Россия 24». По словам чиновника, журналисты устроили провокацию, ворвавшись к нему в кабинет.
Скандал разразился из-за нападения Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24» в своем кабинете. На кадрах видно, как Зайцев выхватывает у журналиста микрофон, выталкивает корреспондента и бросает на пол. Все действия сопровождаются руганью со стороны чиновника.
Как объяснил Зайцев, журналист задавал ему неудобные вопросы о непригодных для жилья домах, которые получили погорельцы, потерявшие крышу над головой в пожарах в 2015 году. После трагедии глава района был осужден за халатность, но получил амнистию в честь 70-летия Победы.
«Это спланированная провокация… Считаю, это спланированная акция… Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд», — заявил Зайцев.
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста «Россия 24» в рабочем кабинете за вопрос «почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях?»: Сразу видно переживает за людей всей душой pic.twitter.com/cvfQOktcIc— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 26, 2019
Глава Ширинского района подчеркнул, что журналисты ворвались к нему в кабинет в нерабочее время, обвинили в коррупционных связях и криминальном прошлом. Зайцев добавил, что речи о нападении быть не может, когда «три мужика врываются в кабинет». Чиновник заявил, что намерен обратиться в СК с заявлением о неправомерных действиях корреспондента.
В следственном управлении СК РФ по Хакасии начали проверку инцидента с нападением чиновника на журналиста телеканала «Россия 24». Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя инцидент, заявил, что чиновник из Хакасии «может собирать вещи». Сенатор сравнил Зайцева с футболистами Кокориным и Мамаевым, которых приговорили к лишению свободы за участие в нескольких драках в центре Москвы.