Москва, 27 мая. Позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших российскую границу украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал, изменилась ли точка зрения Кремля по «керченскому вопросу» в связи с постановлением международного трибунала ООН по морскому праву, которое было вынесено 25 мая. Международная организация призвала Россию освободить украинских военных.

Как пишет газета «Ведомости», Песков заявил, что позиция Москвы по делу о провокации в Керченском проливе неизменна. Пресс-секретарь напомнил, что сейчас идет следствие по делу о нарушении государственных границ, а затем над украинскими моряками состоится суд.

25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.

Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Попытки Москвы вынести на международную повестку обсуждение событий в Керченском проливе не увенчались успехом: члены Совбеза ООН заблокировалипредложение российской делегации без объяснения причин.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя действия Совбеза ООН, подчеркнула, что подобное решение было принято не без влияния Вашингтона.