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Песков заявил, что позиция Москвы по делу о провокации в Керченском проливе неизменна

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Песков заявил, что позиция Москвы по делу о провокации в Керченском проливе неизменна

Москва, 27 мая. Позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших российскую границу украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ  Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал, изменилась ли точка зрения Кремля по «керченскому вопросу» в связи с постановлением международного трибунала ООН по морскому праву, которое было вынесено 25 мая. Международная организация призвала Россию освободить украинских военных.

Как пишет газета «Ведомости», Песков заявил, что позиция Москвы по делу о провокации в Керченском проливе неизменна. Пресс-секретарь напомнил, что сейчас идет следствие по делу о нарушении государственных границ, а затем над украинскими моряками состоится суд.

25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.

Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Попытки Москвы вынести на международную повестку обсуждение событий в Керченском проливе не увенчались успехом: члены Совбеза ООН заблокировалипредложение российской делегации без объяснения причин.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя действия Совбеза ООН, подчеркнула, что подобное решение было принято не без влияния Вашингтона.

Песков заявил, что позиция Москвы по делу о провокации в Керченском проливе неизменна

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Автор: Алия Садыкова
Источник: Ведомости
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