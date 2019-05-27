Киевские политологи дают Зеленскому год на решение конфликтов Украины

Киевские политологи продолжают обсуждать возможность мирного урегулирования в Донбассе при новом президенте. Для этого, по их мнению, необходим не только общенациональный референдум по этому вопросу, но и смена парадигмы, установленной старой властью. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению киевского политолога Алексея Якубина, инициатива проведения общенационального референдума по Донбассу отвечает тем программным инициативам, с которыми президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы.

«Одним из ключевых лозунгов «команды Зе» было народовластие, и референдум — это одно из его ярких проявлений, — замечает Якубин. — Но ключевой момент — в том, что, по моей информации, в команде нового президента пока так и не определились, как себя позиционировать в плане мирного урегулирования в Донбассе. На то, чтобы определиться, времени у них нет так уж много — окно возможностей может быстро закрыться».

По словам аналитика, разгромный проигрыш Петра Порошенко на выборах был не столько его персональным фиаско, сколько поражением его политики — и в первую очередь связанной с продолжением войны на юго-востоке.

«Петр Порошенко активно манипулировал страхами людей по поводу войны, «наступления Москвы» и нового «Майдана». Многие граждане Украины годами боялись дальнейшей дестабилизации в стране. В итоге те рецепты «противостояния до победного конца» и «удушения Донбасса», которые предлагал Порошенко, отвергли три четверти украинцев, — напомнил Якубин. — Новый президент понимает, что необходимо предложить гражданам нечто, радикально отличающееся от инициатив Порошенко. Идея референдума и возникла как попытка нащупать вот этот общественный запрос, понять, в чем конкретно он состоит. Кстати, нечто похожее ранее предлагал видный парламентский оппозиционер Юрий Бойко».

При этом Якубин указал — для того чтобы проводить плебисцит, руководство страны должно сначала хоть о чем-то договориться с Россией, сформулировать несколько конкретных предложений по урегулированию и лишь затем выносить их на народное голосование.

«Ни один плебисцит в мире не проводился стихийно, с целью выяснить мнение народа по тому или иному вопросу. Классика референдума подразумевает наличие в бюллетенях не более чем двух вопросов, двух вариантов того или иного политического решения.

Нельзя же, в самом деле, ставить телегу перед лошадью, — говорит аналитик. — Кроме того, перед референдумом власти необходимо провести активную информационную кампанию. То есть, до того как прийти на участки, население должно четко понимать все плюсы и минусы предложенных властью решений. И политики должны взять на себя всю ответственность по поводу их выработки».

По мнению Якубина, власть должна сформировать рабочую группу ученых, дипломатов и политологов, которые могли бы на неофициальном уровне взаимодействовать и с представителями РФ, и с представителями ЛДНР.

«С помощью этой группы и должны вырабатываться все варианты пошагового урегулирования в Донбассе. Причем с условием того, чтобы Украина ни на одном этапе не потеряла лицо и не поступилась своим суверенитетом или территориями», — считает Якубин.

При этом политолог напомнил: сама Украина как независимое государство была создана благодаря референдуму.

«В целом плебисцит при хорошей организации — это эффективный инструмент получения властью дополнительной легитимности от народа. Недаром в мире с начала XX было проведено более 400 референдумов, и ни один из них не привел в итоге к конфликтам в обществе. Зато с их помощью было решено множество действительно тяжелых социально-экономических споров в различных обществах», — сообщил аналитик.

По поводу сигналов, идущих в отношении Украины из России, аналитик сообщил — «в Кремле сейчас откровенно выжидают».

«По сути, сейчас мяч на поле Украины. В Москве смотрят — решится ли новая администрация на смену парадигмы в отношениях с РФ и Донбассом, установленной при Порошенко, — говорит эксперт. — Или же Зеленский возобновит русофобскую риторику, испугается прямого диалога с ЛНР и ДНР и его политика закроется «шторами Порошенко». Так что от Украины сейчас зависит реально больше, чем от России. Причем новому руководству нужно отступить от ложной концепции, что «мир возможен только на украинских условиях». Потому что по факту это означает продолжение конфликта, в котором была прямо заинтересована администрация Порошенко. Если же Киев сейчас хотя бы минимально продемонстрирует свое стремление к миру, то незамедлительно получит отклик и из РФ, и из Донбасса. И главное — это будет по достоинству оценено самим украинским обществом — люди давно хотят начала диалога с Россией».

В целом, по мнению Алексея Якубина, у Зеленского сейчас есть уникальное для политика окно возможностей.

«73% голосов, которые он получил во втором туре выборов, — это сигнал о том, что украинцы не хотят, чтобы президент хоть в чем-то следовал в русле политики Порошенко, — говорит эксперт. — Рекордный, по сути, результат с 1991 года позволяет говорить, что у Зеленского есть истинно «народный мандат» — он может вести такую политику, какую посчитает нужным. Более того, этот мандат очень четкий — не делать так, как поступал Порошенко в отношении России, в отношении социальной политики и в отношении Донбасса. А вот как он им распорядится — это уже другой вопрос».

По словам аналитика, пока заявления президента и его команды достаточно противоречивы по большинству поднимаемых вопросов — от отношений с РФ до тарифов на ЖКХ. Поэтому и его личная популярность, и судьба страны будут зависеть от его дальнейших шагов.