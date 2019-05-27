Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк»

Москва, 27 мая. Ракета космического назначения «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк» и уже взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, ракета «Союз-2.1б» стартовала в 09.23 с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Стоит отметить, что это первый пуск с космодрома «Плесецк» в текущем году.

В ведомстве подчеркнули, что запуск прошел в штатном режиме. В настоящий момент контроль за проведением полета осуществляют средства наземного автоматизированного комплекса. В 09.26 ракета была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВСК РФ.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал сроки высадки первого россиянина на Луну. Рогозин заявил, что пилотируемый полет с высадкой первого российского экипажа на Луне запланирован на 2030 год. Планируется, что в 2029 году будет произведен облет спутника Земли, а в 2030 — на Луне будет развернут модуль для жизни и работы космонавтов.