Названа причина взрыва в порту в Таиланде

Москва, 27 мая. Причиной мощного взрыва и пожара в таиландском порту стало самовозгорание токсичных химикатов. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного комиссией портовой администрации, передает газета Nation.

Как уточняется, взрыв произошел на борту корейского судна-контейнеровоза в субботу при разгрузке у одного из причалов морского порта Лемчабанг. По данным издания, перевозчик не сообщил администрации порта о том, что на борту находится опасный груз: перевозимые химикаты относились к высокой категории опасности.

Следственная комиссия выяснила, что в 13 контейнерах находился гипохлорит кальция, в пяти - хлорированный парафин. Парафин стал причиной ожогов у работников порта.

После взрыва район Сирача, в котором находится порт, был объявлен зоной химической опасности. Местные жители были эвакуированы из района, пострадавшие прошли деконтаминационную санобработку.

В понедельник показатели загрязненности в районе инцидента вернулись в пределы нормы, режим химической опасности был отменен. В настоящее время в порту ведутся работы по очистке океанской воды.

Как передавала «Газета.ру», в результате взрыва и пожара на корейском судне пострадали около 50 человек. Медики выявили у них ранения, ожоги и отравление продуктами горения.