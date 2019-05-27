В «Зените» в курсе инцидента с автомобилем Волкова

Санкт-Петербург, 27 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в петербургском волейбольном «Зените» в курсе инцидента, произошедшего с автомобилем олимпийского чемпиона Александра Волкова.

По словам источника, никаких мер со стороны клуба не последует до тех пор, пока руководству не поступит более детальная информация со стороны правоохранительных органов. Сообщается также, что волейбольный «Зенит» готовит заявление по произошедшему.

Напомним, автомобиль Audi волейболиста Александра Волкова был обнаружен с пулевыми отверстиями в кузове в Петровском пруду в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 26 мая. По неподтвержденным данным, именно этот автомобиль был подарен волейболисту за золото Олимпиады-2012 в Лондоне в составе сборной России.