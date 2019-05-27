Овечкин объяснил, почему болельщики ждут проигрыша сборной России

Братислава, 27 мая. Хоккеисты сборной России покидают прошедший в Словакии чемпионат мира с высоко поднятой головой. Об этом журналистам заявил форвард национальной команды Александр Овечкин.

По словам 33-летнего нападающего, нельзя сказать, что у россиян не получился турнир из-за непопадания в финал.

Российский хоккеист отметил, что суммарно все отыграли хорошо, поэтому команда едет домой «с высоко поднятой головой». При этом он признался, что команда рассчитывала на золотые награды.

«Болельщики ждут проигрыша, какой-то неудачи, чтобы потом говорить, какой Овечкин плохой. К сожалению, таких людей у нас очень много. Мы все вместе играем за страну, все бьемся, хотим выиграть», — объяснил Овечкин.

Сборная России в воскресенье в матче за бронзу обыграла представителей Чехии в серии буллитов (3:2). В полуфинальной встрече россияне уступили финнам (0:1), которые стали победителями международного старта.

Напомним, супруга Овечкина Анастасия Шубская раскритиковала некоторых болельщиков после проигрыша россиян финнам в полуфинале ЧМ в Словакии. По ее словам, некоторые фанаты стремятся «облить грязью» сборную России.