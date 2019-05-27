Москва, 27 мая. Министерство просвещения России следит за процессом увеличения заработной платы учителям. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Васильевой следить за уровнем зарплаты учителей.

Васильева рассказала о росте зарплат учителей и педагогов в России. Как пишет РИА Новости, министр подчеркнула, что в стране принимаются меры, чтобы улучшить условия труда учителей. Она напомнила, что зарплата учителей за последние годы растет в номинальном значении. Васильева подчеркнула, что оплата труда педагогических работников сравнялась со средней в каждом субъекте. Она добавила, что ведомство продолжает тщательно следить за этим процессом.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что существенное повышение зарплат российских бюджетников связано с достижением показателей, заложенных в «майских указах» президента России Владимира Путина.

Как отметил политик журналистам, достигнутые результаты связаны с реализацией поставленных Путиным задач. Топилин напомнил, что рост заработных плат врачей и научных работников должен был достичь 200% по отношению к средней по региону.

Министр подчеркнул, что на данный момент в РФ «вышли на нормальное исполнение указов». Ранее Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам, не попавшим под «майские указы». Он предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты бюджетников. Глава государства поручил правительству проработать варианты и в ближайшее время представить предложения на этот счет.

В апреле 2019 года был зафиксирован рекордный рост зарплат в России. Самый большой рост зарплат в прошлом году был зафиксирован Росстатом в сфере здравоохранения (23,7%) и образования (14,2%), в области IT и связи (12,8%), на 12,5% подросли зарплаты в сфере культуры и спорта. На 6,1% поднялись заработки сотрудников госуправления, на 6,3% — в сфере торговли и на 6,6% в сфере электроэнергетики.

В феврале этого года темпы роста зарплат у россиян, по данным Росстата, замедлились до 0,7% по сравнению с февралем 2017 года. В январе 2019 года зарплаты у граждан РФ подросли на 1,1%. В ведомстве также уточнили, что средняя зарплата за февраль составила чуть более 43 тысячи рублей, и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 6%.