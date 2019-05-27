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Пес Шарик загипнотизирует почтальона Печкина в новой серии «Простоквашино»

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Пес Шарик загипнотизирует почтальона Печкина в новой серии «Простоквашино»

Москва, 27 мая. Пес Шарик сконструировал гипнокруг и пытается испытать его на почтальоне Печкине в новой 15-й серии мультсериала «Простоквашино». Эпизод «Гипноз» уже доступен на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма». Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

В новой серии Шарик экспериментирует с аппаратом для гипноза. Кот Матроскин плохо поддается гипнозу, поэтому Шарик решает испытать машину на почтальоне Печкине. Тот в свою очередь оказывается очень восприимчивым, впадает в транс и совершает несвойственные ему действия.

Режиссером нового эпизода стала Евгения Жиркова. Официальный YouTube-канал «Союзмультфильм» запустил в конце мая минувшего года. Ранее эпизоды любимого мультфильма выкладывали в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на платформе сайта Кино Mail.Ru.

В прошлых эпизодах мультфильма почтальон Печкин стал добрым и улыбчивым. По сюжету серии «Доброе молоко» подобревший Печкин не только улыбается, но и старается исполнить поручение руководства.

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Автор: Сергей Петров
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