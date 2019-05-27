Васильева объяснила, как связана травля учителей с буллингом в школах

Москва, 27 мая. Травля учителей и буллинг в российских школах являются звеньями одной цепи, считает глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева. Она отметила, что такие явления приводят к ненужному напряжению.

Об этом говорится в колонке Васильевой, которую министр написала в рамках проекта «Правительство онлайн». Она подчеркнула, что «предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать давление через СМИ — недопустимо».

«Подобными поступками создается никому не нужное напряжение. В этот же момент общество удивляется такому явлению, как буллинг в школах. Но стоит задуматься: а не может ли это быть звеньями одной цепи?» — приводит слова Васильевой РИА Новости.

Глава Минпросвещения РФ напомнила об инциденте в Барнауле, где учитель была вынуждена уволиться из-за фотографии в купальнике в соцсетях. Васильева отметила, что труд педагога связан с соблюдением моральных и этических норм, но учителя также общаются и ведут соцсети.

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова опубликовала в социальных сетях свою фотографию после зимнего заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На снимке женщина стоит в закрытом купальнике. Снимок увидела мать одного из учеников. В результате скандала Кувшинниковой пришлось уволиться из школы.

Ранее сообщалось, что уволенная учительница нашла новую работу. На данный момент она работает в Министерстве образования Алтайского края. Зарплата на новом месте выше оплаты труда в школе на две тысячи рублей.