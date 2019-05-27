Принимавших участие в боях в Сирии террористов задержали в Киргизии

Бишкек, 27 мая. Сотрудники государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали троих граждан республики, которые принимали участие в боях в Сирии на стороне террористов. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью ГКНБ.

«Три человека были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Ошской области республики», — говорится в сообщении ГКНБ.

По данным ведомства, одному из задержанных граждан Киргизии 25 лет, двум другим – 26 лет. Имена задержанных не разглашаются. По данным следствия, задержанные прошли «террористическую подготовку» за рубежом. ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении задержанных боевиков по статье «наемничество».

По данным властей Киргизии, в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне боевиков выехали около 200 граждан республики, из них 30 погибли.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что части Сирийской арабской армии в течение суток вернули под свой контроль город Кафр-Набуда и отразили крупномасштабное наступление террористов в районе населенного пункта Телль-Хаваш.