Автомобиль волейболиста «Зенита» нашли в пруду с пулевыми отверстиями

Санкт-Петербург, 27 мая. Автомобиль олимпийского чемпиона Александра Волкова нашли в петербургском пруду с пулевыми отверстиями. По данным источника Федерального агентства новостей, в салоне Audi были тряпки со следами бурого цвета.

Сообщается, что 26 мая в дежурную часть поступило сообщение от о том, что по адресу Петровский проспект сотрудниками ГИБДД на газоне обнаружен автомобиль Audi с пулевыми отверстиями в кузове.

По имеющимся данным, в салоне авто лежали тряпки с веществом бурого цвета.

Установлено, что автомобиль принадлежит центральному блокирующему волейбольного клуба «Зенит» Александру Волкову.

На месте были задержаны два человека: Артур Ч. 1995 года рождения и Павел Х. 1994 года рождения.

Автомобиль волейболисту достался за победу на лондонских Играх-2012.

Другие подробности на данный момент неизвестны.