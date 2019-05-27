Экс-мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Рига, 27 мая. Отстраненный от должности мэра столицы Латвии Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие», избран в Европейский парламент.

Кроме того, как следует из сообщений Центральной избирательной комиссии государства, бывший рижский градоначальник выбран в ЕП вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом,

Всего на территории Латвии в выборной кампании в Европейский парламент участвовали 246 кандидатов, представляющих 16 партий. По данным ЦИК, партия «Согласие» получили два мандата.

Как напоминает «Газета.ru», в начале апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Сам экс-мэр назвал свое отстранение от должности председателя Рижской думы непрофессиональным и противоправным.

Ушаков уверен, что в суде будут доказаны «все те беззакония», которые совершил, подписав распоряжение об отставке, министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце.

Сторонники и члены партии «Согласие» раскритиковали действия латвийских властей. Депутат Европарламента от Латвии Регина Лочмеле-Лунева заявила, что власти пытаются унизить Ушакова и его избирателей.

Экс-министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский сравнил отставку Ушакова со «сталинскими репрессиями». По его словам, власти Латвии пытаются «свести счеты» с Ушаковым, а также отвлечь внимание общества от проблем в стране.

Добавим, что 23-26 мая в странах Евросоюза состоялись выборы в Европарламент. Согласно прогнозам социологов, в новом составе ЕП усилится влияние евроскептиков, а мейнстримные политические силы существенно сдадут позиции.