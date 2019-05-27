Танец Овечкина под песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» попал на видео

Братислава, 27 мая. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин исполнил танец на ужине национальной команды после завоевания бронзовых медалей первенства мира, которое проходило в Братиславе.

Зажигательный танец российского форварда, который он исполнил под известную композицию из художественного фильма «Иван Васильевич меняет профессию», размещен в Instagram-аккаунте NoVa Caps.

Кроме того, во время ужина хоккеисты сборной исполнили гимн Российской Федерации.

Напомним, подопечные Ильи Воробьева в матче за третье место обыграли чешских спортсменов в серии буллитов. Для российской команды это третья за четыре года и пятая в истории команды бронза мирового старта. В поединке за третье место отличились Григоренко, Анисимов и капитан команды Илья Ковальчук.

Победу на чемпионате мира в Словакии одержала команда Финляндии, которая обыграла Канаду (1:3).

Ранее стало известно, что сборная России поднялась на вторую строчку в рейтинге (Международной федерации хоккея на льду) IIHF.