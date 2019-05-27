Тело найдено в районе поисков рыбаков под Хабаровском

Москва, 27 мая. Спасатели обнаружили тело мужчины в районе поиска рыбаков, пропавших в Комсомольском районе Хабаровского края около 20 дней назад, сообщают в региональном МЧС.

Как уточняется, в настоящее время специалисты уточняют, принадлежал ли погибший к группе пропавших рыбаков.

«В районе поисков найдено второе тело. Следственные органы устанавливают личность», — приводит слова представителя МЧС РИА Новости.

За сутки спасатели проверили 26 километров береговой линии реки Амур. С момента начала поисков обследовано 787 километров.

Четверо рыбаков потерпели бедствие в районе острова Киори 8 мая. Один из них успел сообщить по телефону родственникам, что катер тонет. После этого рыбаки не выходили на связь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».