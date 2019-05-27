Москва, 27 мая. Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин рассказал, чего, на его взгляд, не хватило национальной команде на чемпионате мира в 2019 году.

Овечкин рассказал, чего не хватило российской сборной на ЧМ по хоккею. По его словам, вся команда играла хорошо, но кое-где ей не хватило «секундной паузы», чтобы реализовать момент.

Как сообщает сайт Федерации хоккея, Овечкин напомнил, что российская команда проиграла финнам, «все четыре звена сыграли неудовлетворительно».

«В остальном, я считаю, все играли правильно, по системе. Повторюсь, где-то не хватило хладнокровия, паузы», — подчеркнул он.

Кроме того, нападающий добавил, что российская команда отдала очень много сил, и боролась.

«Если брать в совокупности всю команду, мы сыграли хорошо, проиграли лишь в игре за выход в финал», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьева победили по буллитам команду Чехии. Встреча завершилась с итогом 3:2. До этого сборная России уступила финнам в полуфинале Чемпионата мира по хоккею. Встреча в Братиславе 25 мая завершилась со счетом 0:1. Единственную шайбу в ворота отправил Марко Антилла.

В финале чемпионата мира финские хоккеисты обыграли команду Канады со счетом 3:1 и стали победителями турнира.

Международная федерация хоккея иронично прокомментировала поражение сборной России в полуфинале Чемпионата мира по хоккею в Словакии.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов объяснил причину поражения россиян. По его мнению, сборная Финляндии лучше национальной команды России подготовилась к полуфинальной встрече первенства мира по хоккею.

Эксперт подчеркнул, что финны намного грамотнее организовали игру — особенно в оборонительной части, а на острых контратаках построили свой хоккей.

Отметим, по итогам Чемпионата мира по хоккею в Словакии лучшим бомбардиром сборной России стал Никита Кучеров. Он заработал 16 очков. Лучшим защитником признан Дмитрий Орлов (6 очков). Также отличился вратарь Андрей Василевский, который сыграл семь матчей и отразил 93,79% бросков.