Овечкин рассказал, чего не хватило российской сборной на ЧМ по хоккею
Москва, 27 мая. Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин рассказал, чего, на его взгляд, не хватило национальной команде на чемпионате мира в 2019 году.
Овечкин рассказал, чего не хватило российской сборной на ЧМ по хоккею. По его словам, вся команда играла хорошо, но кое-где ей не хватило «секундной паузы», чтобы реализовать момент.
Как сообщает сайт Федерации хоккея, Овечкин напомнил, что российская команда проиграла финнам, «все четыре звена сыграли неудовлетворительно».
«В остальном, я считаю, все играли правильно, по системе. Повторюсь, где-то не хватило хладнокровия, паузы», — подчеркнул он.
Кроме того, нападающий добавил, что российская команда отдала очень много сил, и боролась.
«Если брать в совокупности всю команду, мы сыграли хорошо, проиграли лишь в игре за выход в финал», — резюмировал он.
Ранее стало известно, что российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьева победили по буллитам команду Чехии. Встреча завершилась с итогом 3:2. До этого сборная России уступила финнам в полуфинале Чемпионата мира по хоккею. Встреча в Братиславе 25 мая завершилась со счетом 0:1. Единственную шайбу в ворота отправил Марко Антилла.
В финале чемпионата мира финские хоккеисты обыграли команду Канады со счетом 3:1 и стали победителями турнира.
Международная федерация хоккея иронично прокомментировала поражение сборной России в полуфинале Чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов объяснил причину поражения россиян. По его мнению, сборная Финляндии лучше национальной команды России подготовилась к полуфинальной встрече первенства мира по хоккею.
Эксперт подчеркнул, что финны намного грамотнее организовали игру — особенно в оборонительной части, а на острых контратаках построили свой хоккей.
Отметим, по итогам Чемпионата мира по хоккею в Словакии лучшим бомбардиром сборной России стал Никита Кучеров. Он заработал 16 очков. Лучшим защитником признан Дмитрий Орлов (6 очков). Также отличился вратарь Андрей Василевский, который сыграл семь матчей и отразил 93,79% бросков.