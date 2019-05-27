Нападающий и голкипер сборной России — лучшие на ЧМ-2019 по хоккею. События дня. ФАН-ТВ

Huawei против ограничений в отношении Apple Глава Huawei высказался против возможных ограничений в отношении Apple. Жэнь Чжэнфэй отметил, что американская компания — его учитель. Он, как ученик, не может пойти против. Напомним, что США внесли Huawei в черный список. Вашингтон уверен, что телекоммуникационная компания сотрудничает с китайскими спецслужбами. Теперь на новых смартфонах не будут доступны приложения Google. Глава Huawei заявил, что его компания удержит преимущества в производстве гаджетов. Один из вариантов — увеличение поставок собственных чипов на рынок.

Повторный медосмотр уклонистов Теперь «не откосить». Призывников, диагнозы которых вызвали в военкомате подозрения, будут отправлять на медицинское освидетельствование. Соответствующие поправки в закон подготовили в Министерстве обороны России. Нововведение позволит бороться с уклонистами от армии, которым недобросовестные врачи поставили ложные диагнозы. Согласно закону, медицинское освидетельствование можно будет производить неограниченное количество раз.

ЧП в Конго Не менее 30 человек погибли в результате крушения судна в Конго. 200 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press. В большей степени на судне находились учителя местных школ, которые по озеру добирались до райцентра. Там они должны были получить зарплату. Сейчас спасатели проводят поисковые работы. Известно, что удалось спасти лишь 80 человек.