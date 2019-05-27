Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление войск из Славянска в 2014 году

Донецк, 27 мая. В начале боев в 2014 году в войсках Донецкой народной республики (ДНР) был острый дефицит боеприпасов и техники. Об этом рассказал экс-глава министерства обороны республики Игорь Стрелков в интервью, опубликованном на Youtube-канале «ГлавТема Народ».

По его словам, именно по этой причине бойцы армии ДНР были вынуждены покинуть города Славянск и Краматорск.

«Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позднее, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — уверен он.

Кроме того, он указал на тот факт, что численность войск и техники врага летом 2014 года в несколько раз превосходила число солдат республики. При этом он отметил, что каждый день устанавливал командирам подразделений ограничения на использование боеприпасов из-за их дефицита.

Он также обратил внимание на то, что войскам не удавалось пополнить боеприпасы за счет трофейного оружия, потому что эти орудия по большей части были неисправными.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. Конфликт в Донбассе пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.