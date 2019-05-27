Кличко опубликовал видео проверки стеклянного моста в Киеве

Киев, 27 мая. Мэр Киева Виталий Кличко проверил на прочность недавно открывшийся в украинской столице мост с треснувшими стеклянными панелями. Соответствующее видео Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

В ролике видно, что часть участков моста огорожена, а на стеклянных панелях – трещины. Кличко решил проверить прочность стеклянного покрытии и приподнял одну из панелей, в результате чего один из краев панели надломился.

За проверкой мэра наблюдали представители СМИ. Один из журналистов иронично предположил, что Кличко и его брату не стоило прыгать по стеклянным панелям в субботу, когда состоялось официальное открытие пешеходно-велосипедного моста.

«Теперь все прыгать начали», — пояснил он.

Мост треснул спустя сутки после открытия. Кличко предположил, что «просто так» панели не могли покрыться трещинами. Киевский мэр заявил, что в отношении моста якобы был совершен акт вандализма. По его словам, у Киева «есть много недоброжелателей», которые против позитивных изменений в украинской столице.

Пешеходный мост соединяет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов. Ранее на открытии моста Виталий и Владимир Кличко попрыгали по стеклянным панелям. Мэр Киева заверил, что метр стеклянного пола выдерживает нагрузку до 1150 килограммов.