Москва, 27 мая. Владельцы электрогенераторов в России не будут платить подоходный налог, продавая излишки электроэнергии в сеть. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект.

Документ предусматривает освобождение от налогообложения для физических лиц на доходы от продажи электрической энергии, которая производится на принадлежащих потребителю электрической энергии объектах микрогенерации.

Как пишет РИА Новости, владельцев электрогенераторов в России могут освободить от уплаты подоходного налога, эксперты считают, что принятие законопроекта поможет развивать микрогенерацию в стране.

Российские АЭС в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии.

По информации пресс-службы концерна «Росэнергоатом», всего российскими АЭС было выработано 204,275 миллиарда киловатт-часов.

Годом ранее российские атомные электростанции показали более скромный показатель, выработав 202,868 миллиарда киловатт-часов. Сообщается, что лучшие показатели в минувшем году показали Калининская и Балаковская АЭС с результатами в 35 и 31 миллиард киловатт-часов соответственно. На Ленинградской АЭС за тот же период произвели свыше 28 миллиардов киловатт-часов энергии.

Отметим, суммарно в России в настоящее время используется 35 энергоблоков суммарной мощностью 29 гигаватт. При этом каждая пятая лампочка в РФ горит от энергии, произведенной на АЭС.

Также стало известно, что соцнормы потребления электроэнергии обсудят в правительстве РФ. Как рассказал помощник заместителя председателя правительства Илья Джус, на совещании будут рассмотрены предложения Минэкономразвития РФ по устранению «изъянов регулирования», когда льготами пользуются не только социально незащищенные слои населения, но и граждане страны с доходом выше среднего, а также предприятия.

Кроме того, в ходе совещания его участники вернутся к обсуждению введения социальной нормы для населения, когда определенный объем потребленного электричества будет оплачиваться по базовому тарифу, а все, что свыше — по повышенному.

Еще одной темой для обсуждения может стать постепенное сокращение льгот для жителей России, пользующихся электроплитами и для сельского населения. По предложению, выдвинутому Минэкономразвития, понижающий коэффициент, который используется сегодня для этих категорий граждан, может быть ликвидирован в течение 15 лет.