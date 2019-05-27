СК РФ начал проверку инцидента с нападением на журналиста в Хакасии

Абакан, 27 мая. В следственном управлении СК РФ по Хакасии начали проверку инцидента с нападением чиновника на журналиста телеканала «Россия 24». Об этом РИА Новости сообщил источник в ведомстве.

Напомним, что в центре скандала оказался руководитель Ширинского муниципального района республики Сергей Зайцев, который во время интервью федеральному СМИ напал на корреспондента.

Чиновник в ходе подготовки сюжета для программы «Вести. Дежурная часть» сначала ударил по микрофону, а затем повалил журналиста на пол. После этого высокопоставленный дебошир выгнал съемочную группу из кабинета.

Как позже рассказал пострадавший журналист, причиной агрессии со стороны главы администрации стали заданные корреспондентом телеканала «Россия 24» не понравившиеся чиновнику вопросы.

Зайцеву пришелся не по душе вопрос о земельном участке, который якобы принадлежит его адвокату и сдается местной администрации на правах аренды. По другой информации, глава района не сдержал эмоций после вопроса о жертвах лесных пожаров, которым не предоставлены нормальные условия для жилья.

При этом сам руководитель муниципалитета рассказал, что применил силу к журналисту только после того, как тот отказался покинуть кабинет после просьбы чиновника.

Как напоминает «Газета.ru», заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко прокомментировал инцидент с главой Ширинского района Хакасии.

Ревенко назвал случившееся «безобразной сценой». Он принес извинения журналистам и заверил, что в ближайшие дни действиям Зайцева дадут оценку на заседании комитета по этике.