Вашингтон, 27 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами Америки, то он положительно воспримет это предложение. Об этом он рассказал на двусторонней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Трамп назвал условие для переговоров с Ираном.

Trump says he will talk if Iran wants to talk, adding he believes Tehran "would like to talk"



"Nobody wants to see terrible things happen, especially me," said Trump, following a joint meeting with Shinzo Abe in Japan pic.twitter.com/iKYfqYcB9W — CGTN (@CGTNOfficial) May 27, 2019

Американский лидер уточнил, что никто не хочет, чтобы «происходили ужасные вещи». Как пишет China Global Television Network, Трамп предположил, что Тегеран хочет провести переговоры с Вашингтоном. За последний месяц ситуация между США и Ираном значительно обострилась. Американская сторона ввела жесткие санкции, которые касаются основных направлений экономики Ирана. При этом Вашингтон продолжает усиливать давление с помощью ограничительных мер.

Ранее Трамп рассказал о шансах Ирана в случае войны с США. По мнению главы Белого дома, Иран в случае войны с США потерпит поражение. Как пишет «Газета.ru», Иран пообещал пустить корабли США на дно.

Ранее глава Белого дома заявил, что Тегеран в ближайшее время захочет «провести переговоры» со Штатами в ответ на «сильную» политику Вашингтона на Ближнем Востоке.

Американские СМИ сообщали, что Штаты привели в высокую боевую готовность свои подразделения на территории Ирака. По данным The New York Times, разведка располагает сведениями, что иранские военные осуществляли погрузку боевых ракет на небольшие суда в Персидском заливе. Ряд членов американской администрации склоняются к тому, что Тегеран рассматривает возможность удара по кораблям Штатов или по их союзникам.

Глава МИД Ирана Моххамад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не планирует вступать в противостояние со Штатами, однако ответит в случае американской агрессии.

Ранее радиоведущий и писатель Армен Гаспарен объяснил, почему Штаты не спешат вводить свои войска в Иран. По мнению эксперта, это связано с угрозой третьей мировой войны. Гаспарян подчеркнул, что Штаты давно вынашивают планы нападения на Иран, однако в этом случае проблемы возникнут не только у Вашингтона, но и тех смежных стран, которые будут поддерживать США в этой операции.