Росконтроль назвал лучшие томатные соки на российских прилавках

Москва, 27 мая. Специалисты Росконтроля провели исследование и назвали марки лучшего томатного сока. Эксперты проверили образцы семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что сотрудники Росконтроля проверяли образцы по 40 различным критериям и параметрам, в том числе учитывалось соответствие заявленному образцу, безопасность, наличие крахмала и пестицидов. Примечательно, что соки были приобретены в супермаркете, а не получены со склада.

По итогам проверки специалисты установили, что продукция двух торговых марок — «4 сезона» и «Добрый» — не может называться соком, потому что имеет мизерное содержание растворимых сухих веществ. Впрочем, все проанализированные образцы сделаны из томатов.

По словам экспертов, для томатов не характерно содержание крахмала, а его наличие говорит о возможном добавлении в качестве загустителя.

«Это не запрещено регламентом, однако обязательно должно быть отражено в маркировке. Необходимость использовать загуститель также является признаком сырья невысокого качества», — указала специалист Росконтроля Елена Менячихина.

Сообщается, что в соках «Добрый» и «Дары Кубани» был найден препарат пропамокарб, в Noyan и «Удачном» — плесень. Кроме того, во всех марках было зафиксировано небольшое количество нитратов.

По результатам исследования в перечень товаров с замечаниями внесены соки «4 сезона», «Добрый», «Удачный» и Santal. Только марки Noyan, «Каждый день» и «Дары Кубани» рекомендуются к употреблению.