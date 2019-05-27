Науседа победил на выборах президент Литвы

Вильнюс, 27 мая. Во втором туре президентских выборов в Литве победил экономист Гитанас Науседа. Об этом сообщает ЦИК страны.

Науседа набрал 66,72% голосов, а его конкурент Ингрида Шимоните — 32,28%. Депутат Сейма уже поздравила Науседу с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила политика, пожелав ему реализовать ожидания избирателей.

Гитанас Науседа выдвигался на пост президента в качестве независимого кандидата. Во время предвыборной кампании 55-летний политик заявлял, что стране необходим независимый президент, который знает о тенденциях развития современного мира. Науседа выступает за размещение в стране до 3500 военнослужащих НАТО.

Политик отметил, что выступает против «жесткой риторики» в отношениях с Россией. Он считает, что спорные моменты нужно решать за столом переговоров, поскольку невозможно «закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях».

Как ранее сообщали «Известия», 13 мая стало известно, что в Литве состоится второй тур выборов президента. В первом туре Гитанас Науседа набрал 31,52% голосов, бывшая глава Минфина Ингрида Шимоните — 26,76%.

Отметим, что действующий президент страны Даля Грибаускайте побила рекорд по количеству своих портретов в кабинетах чиновников. Так, в министерстве внутренних дел висит около 20 портретов литовского лидера.