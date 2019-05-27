Москва, 27 мая. Российские наблюдатели совершат полет над США с 28 мая по 3 июня, сообщает в понедельник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция будет проведена на самолете Ту-154МЛК. Воздушное судно вылетит с аэродрома Райт-Паттерсон. Ориентировочно максимальная дальность полета составит 4,9 тысячи километров, передает газета «Красная звезда».

Как уточняется, для российских инспекторов предстоящий полет станет вторым за месяц. Первая инспекция проводилась с 12 по 20 мая. Также с 27 по 31 мая будет проведен полет над территорией Эстонии.

Инспекции совершаются в соответствии с Договором по открытому небу, который был заключен в Хельсинки в марте 1992 года. Соглашение призвано повысить уровень доверия между государствами с помощью механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением договоров в соответствующей области.

Ранее сообщалось, что четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полеты над нейтральными водами в районе Аляски. На нескольких участках их сопроводили истребители F-22 ВВС США.