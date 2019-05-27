Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером в Китае

Пекин, 27 мая. Южнокорейский кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, разойдясь тиражом в более чем 11 тысяч экземпляров, вновь стал бестселлером бренда и самым популярным SUV в Китайской Народной Республике.

Как сообщает «Газета.ru», версия автомобиля последней генерации специально для автолюбителей из Поднебесной вышла на рынок в конце 2017 года. В основе транспортного средства лежит ix35, который продавался в России до 2015 года.

Цены на Hyundai ix35 в КНР начинаются от 119 900 юаней (1 121 000 рублей по актуальному курсу), за топовую модификацию дилеры просят 161 900 юаней (около 1 514 000 рублей).

Добавим, что в начале месяца стало известно, что бюджетный хэтчбек Hyundai Santro получит удешевленную версию, стоимость которой составит 330 тысяч рублей. Новинка получит собственную модульную платформу с полузависимой балкой и стойками McPherson.

Кроме того, в середине апреля южнокорейский автопроизводитель представил новое поколение кроссовера Creta. По словам автоэкспертов, внутри автомобиля прибавилось лоска: владельца ждут модернизированная центральная консоль, кресла с улучшенной анатомией, а также большой вертикально ориентированный экран мультимедийной системы.

А в конце марта Hyundai показал на автосалоне в Сеуле новое поколение модели Sonata. Отмечается, что новинка стала моделью бренда, экстерьер которой выполнили по новому дизайнерскому направлению «чувственной спортивности». Разработчики сделали машину ниже на 30 миллиметров и шире на 25 миллиметров. Колесная база выросла на 35 миллиметров, а общая длина — на 45 миллиметров.