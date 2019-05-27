Медведчук считает, что Зеленский не нацелен на урегулирование конфликта в Донбассе

Киев, 27 мая. Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает заявления о том, что он не может представлять Украину на переговорах с Россией, которые звучали от руководителя администрации президента Украины Андрея Богдана, говорят о том, что команда главы государства Владимира Зеленского не планирует урегулирование конфликта в Донбассе.

По его словам, в заявлениях Зеленского и его помощников не слышно слов об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

«Я хотел бы напомнить, что около 80% в любой социологии самое главное ожидание наших людей — это мир в Донбассе, прекращение боевых действий», — сказал он в прямом эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, Медведчук отметил, что большинство украинских избирателей, живущих на в Донбассе, также голосовали за Зеленского, поскольку им необходим мир и «восстановление нормальных отношений с Москвой».

Он обратил внимание на то, что Зеленский победил на выборах, потому что «исходил из того, чего желают слышать люди, которые ему поверили».

Накануне Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса, несмотря на позицию нового президента Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные миссии, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе.