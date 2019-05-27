Вице-премьер Италии заявил о начале «нового европейского возрождения» после выборов

Рим, 27 мая. Результаты прошедших выборов в Европарламент стали началом «нового европейского возрождения». Об этом заявил вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Он напомнил, что партия «Лига» лидирует в Италии, «Национальное объединение» Марин Ле Пен — во Франции, а «Партия Brexit» — Найджел Фарадж в Великобритании.

«Это знак того, что Европа меняется. Что Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил», — заявил политик.

Сальвини подчеркнул, что результаты выборов не станут поводом для сведения счетов с политическими оппонентами. Он напомнил, что его политические оппоненты — левые силы, а союзники по правительству — друзья.

Политик считает, что результаты выборов свидетельствуют о рождении «новой Европы».

«Лига» стала участницей этого нового европейского Возрождения, основой которого являются работа, свобода, народы и права», — заявил Сальвини.

После обработки 14% бюллетеней на выборах в Италии лидирует «Лига» — 32,66% голосов. Второе место у «Демократической партии» — 24,8% голосов, популистская сила «Движение» — 16,8 % голосов.

Ранее экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанских властей в Бельгии, прошел в Европейский парламент. Каталонская коалиция «Свободные для Европы» получает два места в Европарламенте, Пучдемон — первый в списке этой коалиции, сообщают «Известия».

Отметим, что лидер победившей на выборах во Франции партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потребовала от президента страны Эммануэля Макрона распустить парламент, сообщает «Газета.ru».