Трамп провел встречу с новым императором Японии Нарухито

Токио, 27 мая. Американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Страну восходящего солнца встретился с новым императором Японии Нарухито.

Президент США стал первым руководителем иностранного государства, который был удостоен чести встречи с новым монархом Японии, который вступил в полномочия 1 мая 2019 года.

На кадрах, которые на весь мир транслировал телеканал NHK, было видно, что для встречи нынешнего хозяина Белого дома расстелили красные дорожки, а также выставили почетный караул.

После того, как прозвучали государственные гимны, император Нарухито и императрица Масако с Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец.

По сообщениям СМИ Страны восходящего солнца, в понедельник вечером состоится торжественный банкет от имени императора Японии в честь прилетевшей в Токио американской делегации.

Как сообщает «Газета.ru», после окончания аудиенции у императора Дональд Трамп отправится на переговоры с председателем правительства Японии Синдзо Абэ, в ходе которых стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также двусторонние торговые вопросы.

Напомним, что новый монарх Японии Нарухито вступил в полномочия 1 мая. В тот день он получил священные регалии и символы императорских полномочий — большую государственную и личную печати.

Прежний император Японии 85-летний Акихито отрекся от престола 30 апреля в связи с преклонным возрастом. Согласно японским законам, монарх должен исполнять обязанности пожизненно. Но парламент сделал для Акихито исключение.