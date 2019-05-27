Ведущие партии Европарламента потеряли большинство по итогам выборов

Брюссель, 27 мая. Две ведущие партии Европарламента (ЕП) потеряли совместное большинство мандатов по итогам выборов 23-26 мая.

Европейская народная партия (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСТ) сохранили первое и второе места, но потеряли совместное большинство мандатов в Европарламенте. Таковы предварительные результаты выборов, обнародованные в ночь на понедельник.

ЕНП и ПАСТ всегда имели в сумме не менее 376 мандатов в Европарламенте, что составляло большинство от 751 места в ЕП. На этот раз, по предварительным данным, ЕНП получила 178 мандатов, потеряв 39 по сравнению с выборами пятилетней давности, а ПАСТ получила 152 места — на 34 места меньше, чем в 2014 году.

«Все изменилось — большинство больше не в руках двух партий», — заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Согласно предварительным итогам голосования, третье место занимают «Альянс либералов и демократов за Европу» и движение президента Франции Эммануэля Макрона «Республика на марше», объединившиеся в преддверии выборов. Они получили в совокупности 108 мандатов.

На четвертом месте по результатам выборов оказалась партия «Зеленые/Европейский свободный альянс», получившая 67 мест в ЕП. За ней следует фракция «Европейские консерваторы и реформисты», которой достался 61 мандат.

Усилили свои позиции в ЕП евроскептики и националисты, которые получили в сумме 108 мест — большинство из них достались представителям французской партии «Национальное объединение».

На последнем месте с 39 мандатами оказалась группа «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера».

Отметим, явка на проходивших в Евросоюзе 23-26 мая выборах в Европарламент на 8% превысила показатели 2014 года и составила 50,5%.

Ранее телеканал «360» сообщил о том, что представитель Европарламента назвал явку на нынешних выборах «рекордной».