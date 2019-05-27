Стало известно о нарушениях в детских домах-интернатах по всей России

Москва, 27 мая. Проверка детских домов-интернатов в 13 регионах России выявила многочисленные нарушения.

Проверка детских домов-интернатов была проведена сотрудниками аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Как сообщают «Известия», по итогам проверки 15 воспитанников детдомов будут направлены на лечение в Москву, один из них находится в состоянии крайнего истощения.

«В начале июня мы привезем ребят из Забайкальского края и Амурской области. К сожалению, некоторые заболевания будем лечить с запозданием. Самое страшное, что результатом нарушений является не только потеря здоровья детей, но и возможности их усыновления», — рассказала омбудсмен Анна Кузнецова.

Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие надлежащей медицинской помощи.

«Речь идет об обычной помощи, даже не о высокоспециализированной. Например, в учреждениях нет стоматологов. Дети испытывают страшную боль, многие из них не могут рассказать о своих страданиях», — отметила Кузнецова.

В ряде регионов ортопеды фиксируют у воспитанников детдомов патологии, но не выписывают детям необходимые корректирующие приспособления. В результате ситуация со здоровьем ребенка нередко становится неисправимой.

В некоторых случаях выяснилось, что в интернатах нет детской зимней одежды, в которой воспитанники могут выйти на прогулку. Практически полностью отсутствует гигиена.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам до 1 июня сформировать план устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

Ранее телеканал «360» рассказал об инциденте, в ходе которого педагог томского интерната для слабослышащих нецензурно выражалась в присутствии ученика.