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Завод по производству алюминиевых окон возобновил работу в сирийском Алеппо

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Завод по производству алюминиевых окон возобновил работу в сирийском Алеппо

Дамаск, 27 мая. В пострадавшем во время войны районе сирийского Алеппо возобновил свою работу завод по производству алюминиевых окон.

С заявлением на тему перед журналистами выступил руководитель предприятия Муатаз Айюби, уточнив, что после окончания военных действий производство пришлось начинать практически с нуля.

«Когда мы вернулись сюда, не обнаружили ни одного станка — боевики все разграбили. Постепенно вернулись к нормальной работе, мы производим четыре тонны продукции в день», — пояснил предприниматель.

Новое оборудование производитель приобрел на государственный кредит. Весь цикл производства на предприятии автоматизирован. Алюминий закупается в России, в Красноярске.

По словам руководителя завода, всего на предприятии работает около 100 человек. Заказов хватает — в пострадавшем от боевых действий районе идет восстановление, строятся новые дома.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе в Алеппо после десятилетнего перерыва прошло открытие знаменитой городской выставки – ночной ярмарки. Традицию, которой больше 100 лет, пришлось прервать с началом военных действий.

Завод по производству алюминиевых окон возобновил работу в сирийском Алеппо

Кроме того, в середине мая в Сирийской Арабской Республике было восстановлено железнодорожное сообщение между Алеппо и Джибрином. Состав курсирует между городами дважды в день.

К слову, ранее правительство Сирии заявило, что восстановление Алеппо является приоритетной задачей. В городе удалось запустить водоснабжение в ряде районов города, специалисты работают над восстановлением разрушенного боевиками водопровода.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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