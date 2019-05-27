Водителям такси в России депутаты хотят запретить работать сверх нормы

Москва, 27 мая. В Государственной думе предложили оборудовать системой ГЛОНАСС все автомобили такси в России — благодаря этому будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя.

По мнению руководителя комитета нижней палаты российского парламента по транспорту и строительству Евгения Москвичева, это не позволит таксистам работать сверх нормы.

Такие нормы установлены в поправках ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. Как напоминает «Газета.ru», в первом чтении документ был принят Госдумой в декабре прошлого года.

«Если сравнить тот законопроект, который мы принимали в первом чтении, и тот, что мы имеем сейчас, ко второму, я могу сказать, что это очень обновленный закон», — пояснил российский парламентарий.

Депутаты предлагают оснастить все машины, работающие в качестве такси, системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать маршрут, а также режим труда и отдыха водителей.

«Каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — уточнил Евгений Москвичев.

Кроме того, предлагается выдавать каждому водителю персональную карту, на которую будет записываться вся информация о проделываемой им работе и режиме труда.

«То есть теперь от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет. Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта все будет блокировать такие вещи», — резюмировал депутат Госдумы.

Добавим, что средняя продолжительность поездки на такси в российской столице длится 21 минуту. По данным Интеллектуальной транспортной системы, одна машина такси в Москве делает до девяти заказов в сутки.