Снаряды с управляемым подрывом калибра 57 мм появятся в России

Москва, 27 мая. Специалисты НПО «Прибор» завершают создание боеприпасов с управляемым подрывом калибра 57 мм. Об этом рассказал ТАСС заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, в процессе создания этих боеприпасов возникли определенные сложности, специалисты работают над устранением проблем.

«В этом направлении все будет в ближайшее время решено», — заявил Кочкин.

Во время форума «Армия-2018» генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Григорий Закаменных рассказал, что в разработке находятся два типа боеприпасов калибра 57 мм: с управляемым временем подрыва снаряда и с дистанционным взрывателем. Первый снаряд можно взорвать в любой точке полета, второй — взрывается через определенное время, установленное в момент выстрела.

Разработка 57 мм калибра связана с тем, что штатный 30 мм калибр российского оружия неэффективен против бронемашин противника. Использование 57 мм боеприпасов повышают точность поражения целей, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, в первую очередь 57 мм калибр будет устанавливаться на боевую технику платформ «Армата», «Бумеранг» и «Курганец». Он напомнил, что пушки 57 мм калибра стоят на тяжелой боевой машине пехоты Т-15 на платформе «Армата».

Ранее американское аналитическое издание The National Interest высоко оценило достоинства российского боевого танка Т-14 на платформе «Армата».

Как сообщала «Газета.ru», танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие, оно повышает маскировку бронемашины.