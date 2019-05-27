Основной период ЕГЭ в России начинается с литературы и географии

Москва, 27 мая. В понедельник в России стартует основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В понедельник, 27 мая, в России стартует основной период сдачи ЕГЭ. По данным Рособрнадзора, в этот день около 52 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ по литературе, более 22 тысяч — по географии. Продемонстрируют свои знания и выпускники прошлых лет.

«Экзамены по географии и литературе открывают 27 мая проведение основного периода ЕГЭ 2019 года. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, из них 52 тысячи — выпускники текущего года. Для проведения экзамена будет задействовано 1766 пунктов», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ЕГЭ по литературе продлится без пяти минут четыре часа. Экзамен состоит из двух частей и включает 17 заданий. Минимальный балл по этому предмету — 32.

Экзамен по географии, который будет проходить сегодня в 1523 пунктах проведения экзаменов, продлится три часа. Работа состоит из двух частей, включающих 34 задания. ЕГЭ по географии планируют сдавать почти 24 тысячи человек, 22,5 тысячи из которых — выпускники нынешнего года.

«Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл — 37», — рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Результаты первых двух экзаменов основного периода сдачи ЕГЭ станут известны не позднее 11 июня.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в России в нынешнем году продлится с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек.

Ранее телеканал «360» рассказал, что почти 100% аудиторий для сдачи ЕГЭ будут оснащены онлайн-видеокамерами.