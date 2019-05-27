Опрос показал, что три четверти бизнесменов России довольны прибылью

Москва, 27 мая. Проведенный опрос показал, что три четверти российских предпринимателей довольны прибылью, полученной за последний год.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного специалистами платформы для развития бизнеса VK Business и исследовательской компании ResearchMe.

«Большинство российских предпринимателей (76%) довольны своей прибылью за последний год», — говорится к пояснительной записке к опросу, участниками которого стали 1500 бизнесменов.

При этом почти половина респондентов, а именно 45% заявили, что в той или иной степени перевыполнили намеченный план. Например, 15% опрошенных пояснили, что заработали на 20% больше, чем планировали.

Еще 40% от числа всех принявших участие в голосовании заверили, что получили прибыли ровно столько, сколько и планировали. И только 15 респондентов отметили, что заработали меньше, чем хотели.

Кроме того, у участников опроса спросили, на какие цели они тратят полученную прибыль. Лишь 7% ответили, что вкладывают все средства в инвестиции и развитие. Остальные бизнесмены на расширение дела тратят ту или иную часть от полученного дохода.

«В первую очередь предприниматели вкладывают средства в покупку и обновление оборудования (38% опрошенных), а также в рекламу и маркетинг (35%)», — говорится в результатах исследования.

Добавим, что среди личных трат бизнесменов на первом месте оказались покупка недвижимости и путешествия. Приобретать жилье и билеты в этом году планирует каждый третий, сообщает «Газета.ru».