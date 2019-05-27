Депутат Рады рассказал о последствиях объявления Украиной дефолта

Киев, 27 мая. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что население страны «обнищает» в случае объявления Киевом дефолта.

В эфире телеканала «112.Украина» Рабинович прокомментировал недавний призыв олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту страны Владимиру Зеленскому объявить дефолт с целью избежать уплаты долгов Международному валютному фонду (МВФ).

«МВФ не может являться партнером Украины, потому что он — финансовый доктор. Этот доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан», — заявил Рабинович.

Депутат Рады заявил, что дефолт ударит по рядовым украинцам.

«Думаю, что будет полное обнищание населения, а потом да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?», — сказал парламентарий.

Рабинович напомнил, что Украина лишается отраслей, которые были сильной стороной ее экономики. Так, объемы производства металлургической промышленности сократились, по его словам, на 7,5%, химической — на 18%.

Согласно кредитной программе, утвержденной МВФ для Киева, Украина должна получить новых кредитов на сумму 3,9 млрд долларов в течение 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов был получен в декабре прошлого года, а остальные средства могут стать доступны по итогам полугодовых обзоров в случае выполнения украинской стороной ряда условий, среди которых, к примеру, повышение коммунальных тарифов для населения.

Как сообщает телеканал «360», только в нынешнем году Украине предстоит выплатить в общей сложности более 17,3 млрд долларов финансовых обязательств.