Кличко посетил треснувший стеклянный мост в Киеве

Киев, 27 мая. Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел стеклянный мост, треснувший спустя сутки после открытия.

Видео, на котором Кличко осматривает поврежденный стеклянный мост, опубликовано в Facebook-сообществе «Информатор Киев». На кадрах видно, что часть сооружения огорожена, а стеклянные панели моста покрыты трещинами. В конце ролика киевский градоначальник надломил один из краев стеклянного покрытия.

«Виталий, зачем вы вчера прыгали? Теперь все прыгать начали», — пошутил один из присутствующих.

Ранее Кличко высказал предположение, что некто выстрелил в стеклянный мост, и теперь полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

«Сказать, что я зол — это ничего не сказать! Есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения», — заявил Кличко.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост в Киеве открыли в субботу в присутствии мэра города. Часть сооружения покрыта стеклянными панелями, сквозь которые можно увидеть дорогу, проходящую внизу.

В ходе церемонии открытия моста Виталий Кличко и его брат Владимир попрыгали по стеклянным элементам. Киевский мэр заявил, что мосту не страшны такие нагрузки, поскольку квадратный метр покрытия рассчитан на нагрузку до 1150 килограммов.

Отметим, что стеклянный мост в Киеве оказался в центре скандала еще до его ввода в эксплуатацию. Представители швейцарской студии Leuppi & Schafroth Architekten, участвовавшей в конкурсе проектов моста и не победившей в нем, заявили, что построенное сооружение очень похоже на созданный ими проект и были «просто шокированы» увиденным.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов на благотворительном аукционе Всемирного боксерского совета.