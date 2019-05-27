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Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении компании Apple

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Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении компании Apple

Пекин, 27 мая. Глава компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отрицательно отнесся к возможным ограничительным мерам в отношении американской компании Apple на рынке Китая.

Журналисты агентства Bloomberg спросили Чжэнфея о возможности недопуска Apple на китайский рынок. Он заверил, что такой сценарий не будет реализован, а в противном случае, Чжэнфэй будет первым, кто выступит против.

«Apple — это мой учитель, она лидирует. Зачем мне, как ученику, выступать против моего учителя? Никогда», — заявил глава Huawei.

Комментируя санкции в отношении компании от властей США, Чжэнфэй заявил, что компания найдет способы для удержания преимущества в производстве смартфонов, а также оборудования 5G. Один из вариантов — увеличение поставок собственных чипов на рынок.

Напомним, что министерство торговли США внесло телекоммуникационную компанию Huawei в черный список из-за подозрения в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Компания не сможет сотрудничать с бизнесменами из США без соответствующих лицензий. Санкции перекрывают доступ Huawei к поставкам ряда компонентов, необходимых для производства смартфонов.

О прекращении сотрудничества уже заявила компании Google. Поисковый гигант не будет обновлять операционную систему Android на новых смартфонах китайской компании. Кроме того, ряд приложений от Google не будут доступны для новых устройств компании Huawei, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что смартфоны Huawei/Honor занимают второе место в мире. На первом месте — Samsung, на третьем — Apple. Из 60 млн проданных смартфонов китайской компании за первую половину 2019 года только половина пришлась на продажи в Китае.

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Автор: Борис Николаев
Источник: РИА Новости
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