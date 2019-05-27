Российские Ил-38Н взяли под контроль Северный морской путь

Москва, 27 мая. Российские противолодочные самолеты Ил-38Н заступили на боевое дежурство в Арктике.

Ил-38Н «Новелла» Тихоокеанского и Северного флотов РФ приступили к ежедневному патрулированию в районе Северного морского пути. Как сообщают «Известия», противолодочные самолеты контролируют действия кораблей и подводных лодок, находящихся поблизости от важной транспортной артерии.

Решение о постановке на боевое дежурство Ил-38Н в этом районе Арктики были принято в начале нынешнего года. Весной прошли учения по патрулированию региона. Группа самолетов камчатского авиаполка совершила перелет в район Северного Ледовитого океана, где выполнила задачи по поиску и сопровождению воздушных целей, надводных кораблей и подводных лодок.

Как рассказал бывший командующей 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко, Ил-38Н оснащены мощными комплексами оптико-электронной и радиоразведки, позволяющими собирать максимум информации.

«Новеллы» способны обнаруживать цели на больших дистанциях. Самолеты будут выявлять цели, идентифицировать их и передавать информацию на командный пункт. В случае необходимости объекты будут перехватывать и уничтожать», — сообщил Горбенко.

По словам начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Валентина Селиванова, весь Северный флот готов к круглосуточному боевому дежурству.

«Один Ил-38 может заменять другой, то есть сутками в воздухе будет находиться хотя бы один самолет-разведчик. Можно организовывать периодические вылеты, пускать самолеты по маршруту развертывания судов или на определенном участке», — заявил адмирал.

Отметим, Ил-38 — основной российский противолодочный самолет, способный осуществлять одновременное сопровождение нескольких десятков воздушных, надводных и подводных целей.

Ранее «Газета.ру» рассказала о сопровождении российского Ил-38, совершавшим полет над Японским морем, южнокорейскими и японскими истребителями.