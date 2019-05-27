Российские магазины могут обязать принимать пустые бутылки

Москва, 27 мая. Представители «Справедливой России» внесли в правительство предложение по обязательному приему пустой тары в магазинах.

Пилотные проекты по приему стеклянной тары в российских магазинах могут запустить уже в нынешнем году. Как пишут «Известия», соответствующий вопрос по поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева должны проработать в министерствах природы, промышленности и торговли, а также экономического развития РФ.

Инициаторами проекта выступили представители политической партии «Справедливая Россия», которые считают, что ритейлеры должны платить от пяти до семи рублей за одну пустую бутылку. Поводом для такого предложения стала напряженная экологическая ситуация в стране, связанная с высоким объемом мусора.

«Мировая практика свидетельствует о том, что до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку. Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных к переработке, следует использовать и материальные механизмы поощрения», — заявил замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.

Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), уже приступили к решению задачи по сбору тары для ее вторичной переработки.

«Запланированы пилотные проекты в этой сфере. Существует целый набор задач, которые требуется решать. Например, нужны отдельные площадки для сбора отходов, специальное дорогостоящее оборудование и так далее», — рассказал председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов относится к инициативе с изрядной долей скепсиса, выражая неуверенность в том, что покупатели будут возвращаться в магазины, чтобы сдать пустую тару.

«Вряд ли в магазинах шаговой доступности найдется достаточно места для складирования тары. Именно поэтому мы оцениваем подход по возврату бутылок только как один из возможных инструментов, стимулирующих население сортировать мусор», — считает Долгов.

Эксперты сходятся во мнении, что сначала нужно создавать инфраструктуру для переработки отходов, иначе мусор, как и прежде, будет «сваливаться в одну кучу».