Более 70% россиян положительно оценивают роль России на мировой арене

Москва, 27 мая. Три четверти россиян положительно оценивают роль России на мировой арене.

Согласно результатам опроса общественного мнения ВЦИОМ, 72% респондентов высоко оценили роль России на мировой арене. 24% опрошенных считают, что Россия имеет «очень большое» влияние, 48% считают, что «довольно большое». Скептически настроенных граждан в России 19%.Среди них, 31% поддерживают непарламентские партии, 26% оценивают свое материальное положение, как «плохое» или «очень плохое».

45% опрошенных считают, что Россия должна быть в XXI веке одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира. 34% респондентов полагают, что Россия должна снова стать сверхдержавой, как СССР.

Россияне считают, что членство в клубе ведущих стран мира должно быть обеспечено за счет высокого уровня благосостояния граждан (43%), развитой экономики (33%) и сильной армии (19%).

Опрос был проведен 23 мая 2019 года, среди россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Всего были опрошены 1600 респондентов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более 65% населения одобряют деятельность президента России Владимира Путина. Положительно оценивают деятельность правительства РФ и премьер-министра Дмитрия Медведева 41% и 38% опрошенных соответственно.

Социологи также спросили, кому бы из государственных деятелей респонденты доверили решение ключевых государственных вопросов: 33% опрошенных назвали Владимира Путина, 14,7% — министра обороны РФ Сергея Шойгу, 11,7% — главу МИД РФ Сергея Лаврова.