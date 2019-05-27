Названы экономические потери Украины из-за конфликта с Россией

Киев, 27 мая. Украина несет огромные экономические потери от конфликта с Россией, заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Червоненко напомнил, что через территорию Украины должны были проходить поезда из Китая в Европу. В 2014 году тогдашний президент страны Виктор Янукович должен был присутствовать на первом отправлении поезда из Словакии в Китай, однако произошедший переворот сделал невозможным реализацию этих планов.

«Сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию», — возмутился Червоненко.

Бывший министр рассказал, что бизнесмены из Европы удивлены действиями властей Украины. По его словам, расчеты одного известного французского специалиста в области логистики говорят о том, что урегулирование конфликта с Россией позволит Киеву через пять лет увеличить доход до 30 млрд долларов. В том случае, если будет сделан совместный взаимовыгодный «Шелковый путь», подчеркнул Червоненко.

«Меня подозвал один, известный в мире логистики [француз], в Париже, говорит: «Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?» — поделился с журналистами Червоненко.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, к власти пришла оппозиция. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был бежать из страны, опасаясь за свою жизнь. На Украине прошли новые президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко. За время его президентства жизнь украинцев ухудшилась: многократно выросли тарифы на услуги ЖКХ и цены, увеличилось количество трудовых мигрантов из Украины в Европе, Киев начал военный конфликт на юго-востоке страны, сообщает «Газета.ru».

В 2015 году правительство Украины отменило зону свободной торговли в рамках СНГ, а также ввело эмбарго на ряд российских товаров. Москва ответила зеркальными мерами. В первом квартале 2019 года товарооборот между странами снизился на четыре процента.