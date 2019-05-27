Российские чиновники могут получить прибавку к зарплате

Москва, 27 мая. В министерстве труда России рассматривают возможность введения прибавки к зарплате чиновников «за наставничество».

В российском Минтруде считают, что опытным чиновникам следует доплачивать за воспитание и обучение молодого поколения госслужащих. Впрочем, о «золотых горах» речи не идет. Как пишут «Известия», заместитель начальника отдела федерального министерства сможет рассчитывать на доплату в две тысячи рублей «за наставничество». Соответствующая прибавка к зарплате, согласно проекту, составит до 30% от оклада, который у того же замначальника отдела составляет около шести с половиной тысяч рублей. Помимо материальной стимуляции инициатива предусматривает и иные виды поощрения — например, благодарность от начальства.

Проектом предусматривается, что один опытный чиновник сможет обучать до пяти новичков, а наставничество будет длиться от месяца до года. По итогам взаимодействия педагог и обучаемый заполнят анкеты о результатах своего сотрудничества.

«Наставничество является ответственной, значимой и трудоемкой задачей. Сохранение накопленного опыта и передача знаний молодым гражданским служащим является основой для стабильного функционирования института госслужбы», — заявили в пресс-службе Минтруда.

Эксперты не разделяют оптимизма авторов проекта. Так, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что у опытных руководителей обычно нет времени на обучение новичков. По его мнению, эту задачу проще поручить отдельным специалистам, для которых наставничество станет основной работой.

Как пишет «Газета.ру», ранее в Минтруде назвали самые благоприятные для трудоустройства молодежи регионы. По итогам прошлого года в лидерах по количеству нашедших работу молодых — Липецкая и Белгородская области.