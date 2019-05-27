Эксперты предрекают Huawei потерю лидерства в России

Москва, 27 мая. Эксперты считают, что компания Huawei может потерять лидерство в России по продажам смартфонов уже в ближайшие недели.

«Торговая война» между США и Китаем может серьезно пошатнуть позиции компании Huawei на международном рынке. Недавно стало известно, что министерство торговли Соединенных Штатов внесло Huawei в черный список, что лишит китайскую компанию возможности сотрудничать с американскими производителями, в том числе — разработчиками программного обеспечения. Таким образом, владельцы смартфонов Huawei и Honor могут остаться без доступа к сервисам Google и обновлениям операционной системы Andriod.

Как пишут «Известия», в апреле Huawei занимала лидирующую позицию в России по продажам смартфонов, но за три недели мая южнокорейская компания Samsung серьезно потеснила конкурента на российском рынке и может обогнать его в ближайшее время. Покупатели пока не отреагировали массово на санкции США, но спрос на продукцию Huawei, по прогнозам экспертов, снизится с наступлением лета.

Впрочем, специалисты и чиновники не видят серьезных угроз для владельцев китайских смартфонов, заявляя, что проблемы между Huawei и Google связаны преимущественно с конфликтом между США и Китаем в целом. Представители китайского гиганта уже заявили о начале разработки собственной операционной системы, которая в будущем может серьезно потеснить Android, особенно на азиатском рынке.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решение проблем вокруг Huawei могло бы стать частью торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. В Китае отнеслись к этому заявлению без воодушевления.

«США должны исправить свои ошибочные действия, прекратить использовать свою государственную мощь для оказания давления на предприятия других стран», — сказал представитель МИД КНР Лу Кан.

Напомним, Huawei заняла лидирующие позиции по продажам смартфонов в России в первой половине прошлого года, обогнав Samsung, чего ранее не удавалось никому. По состоянию на апрель 2019 года Huawei занимает 31,7% российского рынка.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что жители Китая начали массово отказываться от приобретения iPhone.